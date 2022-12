Bewährungsstrafe für diebische Elster

Rumänin hat bereits fünf Vorstrafen in ihrer Heimat

Die Begründung: „Die Frau hat ja nur Schmiere gestanden, weshalb ihr auch nur eine Beitragstäterschaft zukommt.“ Dass die Frau aber in Rumänien bereits fünf Vorstrafen hat, spielt im jetzigen Urteil auch keine Rolle. In Österreich ist dies die erste Verurteilung. Angeklagt ist die arbeitslose Rumänin wegen gewerbsmäßigem Diebstahl, Sachentziehung, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und schweren Betrug.