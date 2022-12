„BlackCat“ schneidet bei jeder Hacker-Attacke mit

Hacking als Franchisemodell

In der Wirtschaft nennt man so ein Geschäftsmodell „Franchising“ und wird von großen Ketten wie McDonalds verwendet. Ein BlackCat-„Franchisenehmer“ muss sich lediglich Zugang zur IT eines Unternehmens verschaffen und die gebotenen Programme erledigen den Rest - von der Verbreitung in den Systemen, über das Herunterladen interessanter Dateien bis hin zum Verschlüsseln. Auch bei Verhandlungen mit den Opfern unterstützt BlackCat die Angreifer. Durch dieses „Rundum-Service“ haben sich solche Attacken so schnell verbreitet.