Hackergruppe „BlackCat“ schlug wieder zu

„Vermutlich am 15.12.2022 wurde das Computersystem einer Firma im Bezirk Klagenfurt gehackt bzw. konnte in Erfahrung gebracht werden, dass eine Ransomware - Attacke durch die Gruppe ,BlackCat' unmittelbar bevorsteht bzw. bereits begonnen hatte“, erklärt die Polizei per Aussendung. Sofort wurden Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten und der Polizeiinspektion Pörtschach aktiv und begaben sich zum Standort.