„Erster Erfolg“: Darum feiert Kanzler EU-Gipfel

Nach der Diskussion beim EU-Gipfel kommt nun Bewegung in die Debatte rund um Grenzbarrieren an der EU-Außengrenzen. Bundeskanzler Karl Nehammer hatte im Vorfeld einen Zaun in Bulgarien gefordert - auch durch finanzielle Mittel der EU. Brüssel nahm die umstrittene Idee auf und stellte Geld für den Grenzschutz in Aussicht.