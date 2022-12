„Jeder Franzose würde Messi den Titel verzeihen“

„Wie er den Ball abschirmt, da kommst nicht hin, seine Körperhaltung war eindeutig - jedem war klar, dass er nur aufs lange Eck schießen kann. Und dann geht der Ball aufs kurze Eck.“ Wenn Kevin Danso einen seiner Zweikämpfe mit Lionel Messi schildert, ist er noch immer fasziniert. „Zum Glück hat er die Stange getroffen“, schmunzelt der ÖFB-Legionär. Der gerade zum besten Spieler Nordfrankreichs gewählt wurde, mit Lens zweimal in der Ligue 1 auf Paris SG traf. Also auf Messi und Kylian Mbappé. „Beide sind außergewöhnlich, kaum zu verteidigen“, so Danso. „Messi ist mit Ball ein Wunder, Mbappé aktuell der beste Spieler der Welt.“