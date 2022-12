So verkürzen Sie die Wartezeit aufs Christkind

„Liebes Christkind, ...“

Ebenso ist der Brief ans Christkind ein sehr wichtiger Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Sie können ihn mit Ihrem Kind gemeinsam schreiben. Ermuntern Sie es dazu, den Brief liebevoll zu gestalten, ihn zu verzieren und ihn zu etwas Besonderem zu machen. Dann können Sie den Brief gemeinsam ans Fenster stellen, von wo ihn das Christkind abholen wird. Und wenn das Christkind den Brief holt, kann es sein, dass es am Fensterbrett ein paar Engelshaare und ein bisschen weihnachtlichen Gold-Glitter verliert ...