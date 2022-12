Kein Strom und Heizung: Blackout ist hier Realität

Stockdunkel und eiskalt ist es in dem grauen Zinshaus am Gaudenzdorfer Gürtel 41 in Meidling. Das Thermometer beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigt keine zehn Grad. Seit dem 23. November leben hier rund 30 Menschen ohne jeglichen Strom und Heizung. Bei den Temperaturen ist das gesundheitsgefährdend.