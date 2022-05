Horror-Gemeindebau: Dächer undicht, Aufzüge kaputt

Mit den Nerven am Ende sind die Bewohner des Gemeindebaus am Handelskai 214 in der Leopoldstadt. Erbaut Ende der 1970er-Jahre, galt er vor vier Jahrzehnten als äußerst modern. Auch die Lage direkt gegenüber der Donauinsel ist ideal. Doch diese Vorzüge lösen sich mittlerweile in Luft auf.