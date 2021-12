In diesem Gemeindebau sind die Ratten los

Die Mieter eines Gemeindebaus in der Troststraße im zehnten Bezirk haben sich mit einem Hilferuf verzweifelt an die „Krone“ gewandt. „Wir haben hier ein massives Rattenproblem! Ich habe schon mehrmals beim Wohnservice der Stadt Wien und sogar schon im Rathaus angerufen. Doch hier stellt man sich taub und will davon offenbar nichts wissen“, so eine verärgerte Mieterin, die den Stein nun ins Rollen brachte.