DFB-Boss: Das lief bei „One Love“ falsch

„Wir müssen künftig unser Verhalten in Richtung der FIFA anpassen und verstärkt auf Antworten drängen. Man hätte das nicht ins Turnier hineintragen dürfen“, sagte Neuendorf im Rückblick. Er verwies darauf, dass die FIFA angekündigt habe, ein permanentes Büro für die Angelegenheiten der Arbeitsmigranten in Doha einzurichten sowie, dass es ein effektives System für Entschädigungszahlungen geben werde. „Das hätte so nicht stattgefunden, wenn wir nicht als europäische Verbände mit Nachdruck dafür geworben hätten, dass das passieren soll.“