„One Love“: Verbände „von FIFA massiv bedroht“

Eingeknickt?

Mediendirektor Simon könne die Enttäuschung der Öffentlichkeit verstehen, die dem DFB ein „Einknicken“ vorgeworfen hatte. Der DFB habe seine Haltung aber nicht aufgegeben, nun müsse man sich andere Optionen überlegen.„Wir haben (...) die Binde verloren, aber nicht unsere Werte“, betonte Simon. DFB-Direktor Oliver Bierhoff deutete andere Aktionen für Menschenrechte zumindest an, indem er sagte: „Das eine ist das, was auf dem Platz passiert. Da gibt es klare Regularien. Was wir in der Freizeit machen, ist doch eher uns überlassen.“