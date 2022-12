Mehr Kinder mit RS-Virus in Europas Spitälern

Dieses werde in den kommenden Wochen und Monaten bestehen, sagten Vertreterinnen und Vertreter des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) am Montag. Dabei beriefen sie sich auf eine Risikobewertung der Behörde in Stockholm. Infektionen mit dem RS-Virus seien zwar nicht ungewöhnlich, ihr Auftreten in diesem Jahr jedoch häufiger und früher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Kinder seien diesmal überproportional betroffen.