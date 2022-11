Herbst-Viren: 250.000 Österreicher im Krankenstand

Aktuell sind laut ÖGK etwa 250.000 Österreicher im Krankenstand. Weniger als ein Zehntel der Fälle machen CoV-Infektionen aus. Am Donnerstag sind in Österreich 4110 neue Infektionen registriert worden. Die tägliche Ansteckungszahl ist damit wieder leicht gestiegen. Die Krankenhauszahlen gingen hingegen zurück, zumindest auf den Normalstationen. In der Intensivpflege soll die Situation nahezu unverändert bleiben.