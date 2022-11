Grippewelle trifft uns jetzt mit ganzer Wucht

Grippewellen starten in unserer Region meistens erst im Dezember oder Anfang Jänner, mit dem Höhepunkt im Februar - anders jedoch im heurigen Jahr. Im Lauf der vergangenen Wochen sei bereits eine Zunahme der Influenza-Aktivität in ganz Österreich zu beobachten gewesen, so das Zentrum für Virologie der MedUni auf seiner Internetseite. Seit Beginn der aktuellen Woche gab es jedoch einen massiven Anstieg. „Dies signalisiert den Beginn der Grippewelle in Österreich“, so die MedUni.