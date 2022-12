Public Viewing: Rigorose Kontrollen, 12-Euro-Bier

Das Kräfteverhältnis spricht klar gegen Portugal - kein Wunder, leben doch alleine in Doha 20.000 Marokkaner. So voll war es nur am Tag zuvor - da musste die Fanzone geschlossen werden, was auch diesmal passiert. „Die Musik, die Stimmung - ich fühle mich hier wie zu Hause. Die ganze arabische Welt drückt Marokko die Daumen, das sind 1,5 Milliarden Menschen“, schwärmt der junge Said bei angenehmen Temperaturen. Nach dem ersten Regen während der WM hat es in der Nacht nur 20 Grad, der Winter hält langsam Einzug, im Jänner kann es auf 10 Grad abkühlen.