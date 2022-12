Konsel: „Nicht schön anzuschauen, aber effektiv“

Im „Krone“-WM Studio dreht sich am Mittwoch alles um die letzten beiden Achtelfinalpartien. Unter den letzten Acht steht jetzt auch Marokko, die zum ersten Mal in der Geschichte ins Viertelfinale einziehen. „Nicht schön anzuschauen, aber effektiv“, hält Experte Michi Konsel fest. Auch das spanische Konzept wird in der Sendung angesprochen - trotz veralteter Tiki-Taka-Spielweise sieht Experte Peter Stöger die Spielausrichtung nicht überholt. Mehr dazu sehen Sie im Video!