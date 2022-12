U-Ausschuss: „Grüß Gott“ zu Beginn, Gezänk am Ende

Dabei begann der Befragungstag recht freundlich: Mikl-Leitner startete mit einem „Herzlichen Grüß Gott den Damen und Herren Abgeordneten“ - was auch eine Anspielung an die vor kurzem losgetretene skurrile Grußdebatte war. Gleich anschließend meinte Niederösterreichs Landeshauptfrau in einem kurzen Statement aber, dass es bei ihrer Befragung „um puren, plumpen Wahlkampf“ gehe. Niederösterreich wählt am 29. Jänner einen neuen Landtag. „Bei manchen brechen die letzten Dämme in Bezug auf den verantwortungsvollen Umgang mit dem wichtigen Kontrollinstrument U-Ausschuss.“