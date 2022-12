Opposition verlängert U-Ausschuss bis Ende Jänner

Kritik an der Verlängerung des U-Ausschusses „bis zum Wahltag in Niederösterreich am 29. Jänner“ kam von der Landes-ÖVP. Das sei „nichts anderes als Wahlkampf gegen Johanna Mikl-Leitner und die Volkspartei NÖ auf Kosten der Republik Österreich, auf Kosten aller Staatsbürger, welche die Wahlkampfbühne der Selbstdarsteller Krainer, Krisper und Co. finanzieren müssen“, meinte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner in einer Aussendung.