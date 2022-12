„Grüß Gott“ oder „Guten Tag“: Skurrile Debatte

Sag mir, wie du grüßt, und ich sag dir, was du bist. Wer Gott grüßt, ist ÖVP, wer Guten Tag wünscht, SPÖ. So weit, so verwurzelt im alten österreichischen Lagerdenken. „Grüß Gott“, sagte ÖVP-NÖ-Politiker Bernhard Ebner vor seiner Aussage im Ausschuss. „‚Guten Tag‘ heißt das in Wien“, soll SPÖ-Politiker Jan Krainer repliziert haben. Die ÖVP zeigte sich empört.