COFAG-Manager: „Hätte Intervention nie zugelassen“

Der parlamentarische Ausschuss, der Korruption in der ÖVP untersucht, hat am Dienstag der operative Geschäftsführer der Coronafinanzierungsagentur (COFAG), Marc Schimpel, befragt. Thematisiert wurde von den Abgeordneten neben Beratungsleistungen und Organisationsstruktur auch der kritisch ausgefallene Rechnungshofbericht zur COFAG. Der U-Ausschuss geht diese Woche in sein vorläufiges Finale, die Zeichen stehen auf Verlängerung.