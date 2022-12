Nehammer: „U-Ausschuss ist eine Art Giftausschuss“

Warum aber ist dann der Unmut der Bevölkerung über die Regierung doch groß? Vor allem der Untersuchungsausschuss, der eine Art „Giftausschuss sei“, so die Theorie des Kanzlers, habe einen „Markenschaden für die ÖVP“ gebracht. Emotional wird er, wenn man der ÖVP ein Korruptionsproblem attestiert. Er sprach von einer „unredlichen Unterstellung“, einem „Pauschalurteil“ und „politischer Agitation“. Es gebe kein systemisches Korruptionsproblem in der ÖVP, man müsse jeden Einzelfall prüfen. „Für das, was Thomas Schmid getan hat, gibt es von mir keine Toleranz. All das ist klar zu verurteilen.“ Differenzierter sieht er die Causa bei Sebastian Kurz.