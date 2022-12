Kronzeuge: Firma lässt Schmids Chancen steigen

U-Ausschuss geht in die Verlängerung

Der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss geht unterdessen in die Verlängerung. SPÖ, FPÖ und NEOS haben am MIttwoch ein entsprechendes Verlangen eingebracht und somit die in der Verfahrensordnung vorgesehene Option in Anspruch genommen. Damit wird die Beweisaufnahme nicht wie ursprünglich geplant im Dezember, sondern aller Voraussicht nach Ende Jänner 2023 enden. Wieviele weitere Befragungstage es geben wird, steht noch nicht fest.