Schmid: „Stimmte meiner Selbstvernichtung zu“

Berufliche und wirtschaftliche Selbstvernichtung

Die Argumente, die seine Anwälte anführen, lauten: Schmid habe sein Schicksal in die Hände der WKStA gelegt, als er dort vollumfänglich ausgesagt hat. Er habe „sehenden Auges seiner beruflichen und wirtschaftlichen Selbstvernichtung zugestimmt“. Würde man Schmid nunmehr den Kronzeugenstatus nicht zubilligen, so zeige man damit insbesondere der Öffentlichkeit deutlich auf, dass es am Ende des Tages schlicht „besser“ wäre, keinesfalls mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten, hieß es.