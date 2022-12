Schmid korrigierte Aussagen zur Pröll-Stiftung

Der frühere Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid hat seine Angaben zur Steuerprüfung der „Erwin Pröll Stiftung“ offiziell korrigiert. Schmid, der Kronzeugenstatus in mehreren die ÖVP betreffenden Affären anstrebt, hatte sich in seiner Einvernahme durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Zeit geirrt. In einem Brief an die Behörde stellte er klar, dass die Prüfung 2017 stattfand.