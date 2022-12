Schlepper (28) fasst Haftstrafe von 20 Monaten aus

„Verminderte Intelligenz“

Festgenommen wurde K. am 22. September in Deutschkreutz, als er auf drei Grenzgänger gewartet hatte. Seither sitzt er in U-Haft. Auftraggeber „Ergin“ - daheim angeblich in Deutschland - kenne er nicht persönlich. „Ich habe von ihm nur die Standorte via WhatsApp erhalten“, gab K. zu Protokoll. Ein forensisch-neuropsychiatrisches Gutachten ortet bei dem Angeklagten „eine leichte Intelligenzminderung“.