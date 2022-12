Kuglerei: Gib deinem Altglas eine zweite Chance!

Zuerst war die junge Frau viel auf Reisen und lange in der Forstwirtschaft tätig, die Kreativität in ihrem Berufsleben hat ihr allerdings gefehlt. „2021 hab ich mir dann gedacht, ich habe den Ort und die Ressourcen, also mach ich mir jetzt eine Werkstatt“, schmunzelt die Siegendorferin. Sie reaktivierte alte Kontakte, „lernte“ sich selbst wieder in die Techniken ein und hat mittlerweile dreiviertel des heimischen Kellers mit ihrer „Kuglerei Glasmanufaktur“ erorbert.