Niederösterreichs Tourismus legt heuer kräftig zu

„Das Vorkrisen-Nivau ist daher wieder in Reichweite“, sieht Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger mehr als nur einen Silberstreif am Horizont. Bei ausländischen Besuchern gab es im Sommer ein Plus von 41,5 Prozent gegenüber 2021. Danninger hofft, dass neben Gästen auch wieder „mehr Arbeitskräfte für den Tourismus in Niederösterreich begeistert werden können“, damit der Personalmangel die positive Entwicklung nicht bremst. Zumal jetzt im Dezember die Skisaison startet.