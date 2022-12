Wo Linz zam, zam, zam kommt

Für das bekannteste der Linzer Biere - das Linzer Original - reichen die Kapazitäten der Linzer Brauerei allerdings nicht aus. Denn für den Bau der Brauerei in der Tabakfabrik mussten strenge Auflagen des Denkmalschutzes erfüllt werden. Und das ist gut so! Das Herz der Stadt soll so bleiben, wie es seit fast 100 Jahren ist: charakterstark und ein bisschen stur. Deshalb wurde die Brauerei - vom Sudkessel bis zur Abfüllanlage - genau so geplant, dass sie in die Tabakfabrik passt. Und mit regionalen Unternehmen gebaut. Und das Linzer Original? Das wird in der nur 77 Kilometer Luftlinie entfernten, oberösterreichischen Brauerei Zipf gebraut.