Wo bleibt die Klima-Strategie für Oberösterreich?

Das 1,5-Grad-Ziel für das Ausmaß der Erderwärmung ist zwar eh schon unhaltbar. Gerade Europa wird sich noch mehr erwärmen, und in Oberösterreich werden die Eisfelder am Dachstein schneller als erwartet davonrinnen. Trotzdem wär’s anständig, sich als Bundesland endlich eine Klima- und Energiestrategie zuzulegen, die aber wider Erwarten im November-Landtag nicht eintrudelte und im am Montag startenden Dezember-Landtag auch nicht.