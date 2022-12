Bub (10) erschoss Mutter wegen Amazon-Bestellung

Ankläger will Prozess wie für erwachsene Straftäter

In Wisconsin können auch Kinder im zarten Alter wegen besonders schwerer Verbrechen vor dem Strafrecht wie Erwachsene angeklagt werden, wie das auch in diesem Fall von der Justiz angestrebt wird. Seine Anwältin wird jedoch versuchen, den Fall vor das Jugendgericht zu bringen. Sie erklärte bereits, dass sie nicht glaube, dass das Justizsystem für Erwachsene „ausgerüstet wäre, um die Bedürfnisse eines zehnjährigen Kindes zu erfüllen“. Bei einer Verurteilung als Erwachsener drohen ihm bis zu 60 Jahre Haft.