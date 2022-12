So machen Sie sich jetzt keinen unnötigen Stress

Nicht in die Perfektionsfalle stolpern!

Es müssen nicht die besten Kekse der Welt werden, Sie wollen ja keinen Preis damit gewinnen. Was zählt sind schöne, gemeinsame Momente mit Ihren Lieben, etwa beim Herstellen der Köstlichkeiten. Auch am 24. Dezember selbst erwartet sicher niemand ein Hauben-Menü von Ihnen. Oder erinnern Sie sich noch an das Essen von vor fünf Jahren?