Ludwig stärkt Rendi-Wagner den Rücken

Kein Interesse an ähnlichen Umfragen wie im Burgenland

Er selbst denke jedenfalls nicht daran, derartige Umfragen zu lancieren, beteuerte Ludwig: „Ich werde so eine Umfrage nicht in Auftrag geben, weil ich da überhaupt kein Interesse habe, in so einer Funktion zu kandieren. Von daher besteht für mich kein Interesse, das abzufragen.“