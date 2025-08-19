In Ort in NÖ heißt es WC-Karte oder z‘sammzwicken

„In Wiener Neudorf braucht man bald keinen Reisepass mehr, sondern einen Klo-Pass“, ätzen Kritiker. Wer nämlich in dem Ort im niederösterreichischen Bezirk Mödling dringend muss, aber kein Einheimischer ist, hat Pech gehabt: Die stillen Örtchen sind jetzt exklusive Räume für WC-Karten-Besitzer. Preis: 10 Euro – und gültig für die öffentlichen Bedürfnisanstalten am Rathausplatz und im Anningerpark. Angebliches EU-Recht hin oder her – das Klo bleibt künftig Einheimischen vorbehalten.