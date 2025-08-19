In Ort in NÖ heißt es WC-Karte oder z‘sammzwicken

Wer sich in Wiener Neudorf künftig im Falle eines dringenden Bedürfnisses auf einer öffentlichen Toilette erleichtern möchte, braucht eine eigene WC-Zutrittskarte. Ortsfremden bleibt damit wohl nur der Weg in die Botanik am Wegesrand.
„In Wiener Neudorf braucht man bald keinen Reisepass mehr, sondern einen Klo-Pass“, ätzen Kritiker. Wer nämlich in dem Ort im niederösterreichischen Bezirk Mödling dringend muss, aber kein Einheimischer ist, hat Pech gehabt: Die stillen Örtchen sind jetzt exklusive Räume für WC-Karten-Besitzer. Preis: 10 Euro – und gültig für die öffentlichen Bedürfnisanstalten am Rathausplatz und im Anningerpark. Angebliches EU-Recht hin oder her – das Klo bleibt künftig Einheimischen vorbehalten.
Das System klingt dennoch wie der Tanz ums blütenweiße Porzellan: Man holt sich am Gemeindeamt seine personalisierte Karte, tritt ein und erleichtert sich. Die Befürchtung: Wenn danach irgendetwas verschmutzt ist, könnte automatisch der letzte „Einträger“ als Schuldiger geführt werden. So werde der kleine Geschäftsgang zum großen Risiko, befürchten Gemeindebürger.
Arge Verwüstungen
Bürgermeister Herbert Janschka verteidigt seine „Klo-Maut“ mit „andauernden mutwilligen Verschmutzungen, Zerstörungen und Beschmierungen“. Um das zu beweisen, legt Janschka der „Krone“ sogar Fotos vor, die tatsächlich ein schockierendes Ausmaß des Vandalismus zeigen: „Das ist ein unhaltbarer Zustand, weil wir glauben, dass funktionstüchtige öffentliche WC-Anlagen nötig sind.“
Die betreffenden WC-Anlagen im Ort werden ständig zweckentfremdet sowie mutwillig ruiniert und komplett devastiert.
Herbert Janschka, Bürgermeister von Wiener Neudorf
Bild: P. Huber
Anfang September sollen daher alle Notdurft-Probleme mit der einstimmig im Gemeindevorstand abgesegneten Chipkarten gelöst sein. So erfindet Wiener Neudorf das exklusive VIP-Häusl. Ob’s Sitzplatzreservierungen gibt, ist nicht bekannt ...
Kommentare
