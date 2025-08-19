Steirer (38) tot aus dem Wörthersee geborgen

Jener 38-jährige Mann, der am Samstag von einer Plattform stürzte und im Wörthersee ertrankt, konnte in der Nacht auf Dienstag gefunden werden.
Es handelt sich um einen 38-jährigen Urlauber aus der Steiermark. Gemeinsam mit einer Gruppe befand er sich auf einer schwimmenden Gastro-Insel, auf der ein Abendessen stattfand. Plötzlich stürzte der Südsteirer von einer Plattform in den Wörthersee und ging unter.
Trotz sofortiger Suchmaßnahmen konnte der Mann nicht gefunden werden. Und auch am Sonntag verlief die Suche ergebnislos. Erst am Montag gelang es den örtlichen Einsatzkräften, mit Unterstützung der ÖWR Salzburg und dem Einsatz eines Schleppsonars, das Suchgebiet einzugrenzen.
Im Rahmen dieses Suchverfahrens wird der Sonargeber etwa fünf Meter über dem Grund mit einem Datenkabel hinter dem Einsatzboot geschleppt. Die Bilder werden auf einen mobilen Bedienmonitor bzw. Laptop übertragen und können vor Ort / am Boot live analysiert werden. Weiters besteht die Möglichkeit, jene Punkte, die genauer abzuklären sind, mit GPS-Koordinaten zu versehen und aus anderer Perspektive bzw. mit anderen Methoden zu prüfen. Mithilfe des Schleppsonar-Verfahrens kann ein großes Suchgebiet effizient abgesucht werden. Eine genaue Analyse der gesuchten Objekte und die Bergung dieser erfolgt anschließend mittels Tauchroboter oder durch die Einsatztaucher.
„An der möglichen Fundstelle, etwa 370 Meter von der Schiffsanlegestelle Maria Wörth entfernt, gingen gegen Mitternacht vier Einsatztaucher der FF sowie der ÖWR Krumpendorf ins Wasser. In zirka 38 Meter Tiefe fanden sie den Vermissten und konnten schließlich die Bergung vornehmen“, heißt es seitens der ÖWR Kärnten.
Am Dienstag, gegen 1.30 Uhr, wurde der traurige Einsatz beendet.
