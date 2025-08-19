Steirer (38) tot aus dem Wörthersee geborgen

Im Rahmen dieses Suchverfahrens wird der Sonargeber etwa fünf Meter über dem Grund mit einem Datenkabel hinter dem Einsatzboot geschleppt. Die Bilder werden auf einen mobilen Bedienmonitor bzw. Laptop übertragen und können vor Ort / am Boot live analysiert werden. Weiters besteht die Möglichkeit, jene Punkte, die genauer abzuklären sind, mit GPS-Koordinaten zu versehen und aus anderer Perspektive bzw. mit anderen Methoden zu prüfen. Mithilfe des Schleppsonar-Verfahrens kann ein großes Suchgebiet effizient abgesucht werden. Eine genaue Analyse der gesuchten Objekte und die Bergung dieser erfolgt anschließend mittels Tauchroboter oder durch die Einsatztaucher.