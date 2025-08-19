Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Nacht gefunden

Steirer (38) tot aus dem Wörthersee geborgen

Kärnten
19.08.2025 06:42
(Bild: ÖWR Kärnten)

Jener 38-jährige Mann, der am Samstag von einer Plattform stürzte und im Wörthersee ertrankt, konnte in der Nacht auf Dienstag gefunden werden.

0 Kommentare

Es handelt sich um einen 38-jährigen Urlauber aus der Steiermark. Gemeinsam mit einer Gruppe befand er sich auf einer schwimmenden Gastro-Insel, auf der ein Abendessen stattfand. Plötzlich stürzte der Südsteirer von einer Plattform in den Wörthersee und ging unter.

Trotz sofortiger Suchmaßnahmen konnte der Mann nicht gefunden werden. Und auch am Sonntag verlief die Suche ergebnislos. Erst am Montag gelang es den örtlichen Einsatzkräften, mit Unterstützung der ÖWR Salzburg und dem Einsatz eines Schleppsonars, das Suchgebiet einzugrenzen.

In der Nacht auf Dienstag konnte der Mann gefunden werden.
In der Nacht auf Dienstag konnte der Mann gefunden werden.(Bild: ÖWR Kärnten)
Schleppsonar
Schleppsonar(Bild: öwr Kärnten)
(Bild: ÖWR Kärnten)

Schleppsonar

Im Rahmen dieses Suchverfahrens wird der Sonargeber etwa fünf Meter über dem Grund mit einem Datenkabel hinter dem Einsatzboot geschleppt. Die Bilder werden auf einen mobilen Bedienmonitor bzw. Laptop übertragen und können vor Ort / am Boot live analysiert werden. Weiters besteht die Möglichkeit, jene Punkte, die genauer abzuklären sind, mit GPS-Koordinaten zu versehen und aus anderer Perspektive bzw. mit anderen Methoden zu prüfen. Mithilfe des Schleppsonar-Verfahrens kann ein großes Suchgebiet effizient abgesucht werden. Eine genaue Analyse der gesuchten Objekte und die Bergung dieser erfolgt anschließend mittels Tauchroboter oder durch die Einsatztaucher.

„An der möglichen Fundstelle, etwa 370 Meter von der Schiffsanlegestelle Maria Wörth entfernt, gingen gegen Mitternacht vier Einsatztaucher der FF sowie der ÖWR Krumpendorf ins Wasser. In zirka 38 Meter Tiefe fanden sie den Vermissten und konnten schließlich die Bergung vornehmen“, heißt es seitens der ÖWR Kärnten.

Lesen Sie auch:
Die Suche wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden fortgesetzt.
Suche abgebrochen
In Wörthersee gestürzt und spurlos verschwunden
17.08.2025
In Wörthersee gestürzt
Suche nach vermisstem Steirer (38) geht weiter
18.08.2025

Am Dienstag, gegen 1.30 Uhr, wurde der traurige Einsatz beendet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WörtherseeSteiermark
Plattform
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.220 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
134.025 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
125.996 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2224 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1784 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Mehr Kärnten
In der Nacht gefunden
Steirer (38) tot aus dem Wörthersee geborgen
Krone Plus Logo
Neue Wege
Haubenkoch verlässt Wutwirt, kehrt Gastro Rücken
Suche nach Unbekannter
Lenkerin fuhr Fußgänger auf Schutzweg an und floh
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 62
„Machen uns keinen Druck, kennen die Liga kaum“
Zwischen 2026 und 2028
Wohnbauprogramm: Jährlich 380 Wohnungen geplant
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf