Lehmann fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl

Eine Unterschrift beim FC Como hat seine Vorteile. Etwa, dass der Comer See gleich um die Ecke liegt. Ein Umstand, den Alisha Lehmann durchaus zu nutzen weiß.
Via Instagram ließ die Stürmerin ihre Follower am gemütlichen Bootsausflug teilhaben, entspannt lächelte Lehmann für ihre Fans in die Kamera.
Brav: Nur wenige Stunden später ging der nächste Beitrag auf der Social-Media-Plattform online, diesmal war die 26-jährige Schweizerin jedoch in Trainingsmontur und mit Ball am Fuß zu sehen.
Erst vor wenigen Tagen hatte Lehmann einen Dreijahresvertrag beim FC Como Women unterschrieben.
