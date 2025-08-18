Ärztin wegen Betrugs „für Tierschutz“ verurteilt

240 Tiere auf Gnadenhof in NÖ

„Sie haben ja nicht gerade schlecht verdient. Warum haben Sie das gemacht?“, will der Richter wissen. „Warum macht man so einen Blödsinn? Ich weiß es nicht“, redet die Mandantin von Anwalt Rudolf Mayer zuerst um den heißen Brei herum. Bis sie schließlich zugibt: „Das Geld war für den Tierschutz. Ich hab‘ über 240 Tiere. Das ist ein riesiger Gnadenhof, den ich seit über 40 Jahren betreibe. Also das war nicht für Urlaub, Schmuck oder ein Auto. Das war alles für Futter.“