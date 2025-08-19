Mainz-Boss: „Was da passiert ist, ist eine Farce“

„Schreibtisch-Akrobaten“

Auf eine Reaktion seitens der Verantwortlichen habe der Funktionär vergebens gewartet. „Wir haben klar gesagt: ‘Wir möchten am Freitag oder Samstag spielen.‘ Wir haben alles versucht, ich habe nicht einen Hinweis bekommen, dass die Herren vom DFB sich bemüht haben, eine Lösung zu finden“, so Heidel über die „Schreibtisch-Akrobaten“ des DFB.