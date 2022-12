Die größten Luftschlösser der Grazer Grünen-Chefin

Die Grazer Grünen haben auch schon einmal bessere Zeiten gesehen. Die Regierungs-Koalition, in der Judith Schwentner als Vizebürgermeisterin sitzt, ist in ein Finanz-Debakel geschlittert, der Haussegen hängt schief wie nie. Noch dazu hat es sich Schwentner mit den Autofahrern verscherzt: Dass sie Kraftfahrzeuge aus der Stadt verbannen will, sorgt nicht nur bei vielen Pendlern für Kopfschütteln, sondern auch bei Grazer Wirtschaftstreibenden, die etwa auf Zulieferer angewiesen sind.