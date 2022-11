Grünwald: „Solche Märchen gibts immer wieder!“

Wir starten in Woche zwei der FIFA Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die letzten Gruppenspiele des zweiten Spieltages finden statt. Moderatorin Michaela Mayer spricht mit den Experten Michi Konsel und Alex Grünwald unter anderem über das Schlagerspiel in Gruppe E: Deutschland gegen Spanien. Die Elf von Trainer Hansi Flick verhindert mit dem 1:1 das vorzeitige WM-Aus und kann erstmal aufatmen. Auch dank „Joker“ Niclas Füllkrug. Der Bremen-Kicker und „Spätberufene“ sorgt für den wichtigen Ausgleich in der Partie. Grünwald: „Schön zu sehen, wenn solche Spieler, die sich zurückkämpfen, so ein Fußball-Märchen schreiben.“ Außerdem blicken wir auf die Partie Kroatien gegen Kanada, für die Kanadier ist nach der Niederlage der Traum vom Achtelfinale geplatzt - das und noch mehr sehen Sie in Teil 1 des „Krone“-WM-Studios.