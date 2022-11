Chorherr-Prozess: „Warum sind Sie dann hier?“

„Massives Interesse an gewogener Amtstätigkeit“

Der 45-jährige Benko ist in Zusammenhang mit einer Signa-Spende in Höhe von 100.000 Euro an das Chorherr’sche Schulprojekt in Südafrika angeklagt, eingezahlt im November 2011. Bis 2013 war der Firmengründer einer der Signa-Geschäftsführer.