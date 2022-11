Chorherr-Prozess: Zweifel an voller Unabhängigkeit

„Habe es anders empfunden“

Richter Tolstiuk projizierte den Brief an die Wand des großen Schwurgerichtssaals: „Es geht mir um volle Transparenz“, sagte er. In einem Gespräch mit dem Schöffen habe er das Missverständnis geklärt, was dieser bestätigte. Auf Wunsch von Verteidiger Michael Rami wurde die Verhandlung daraufhin unterbrochen, anschließend die Schöffen und die Ersatzschöffen einzeln befragt: „Ich hörte zwar die Aussage, habe sie aber anders empfunden. So, dass es positiv oder negativ ausgehen kann“, meinte eine. Drei weitere bestätigten ebenfalls den Wortlaut der Aussage, andere wiederum können sich nicht mehr daran erinnern. Umfangreiche Unterstützung gab es für den Kollegen aber nicht.