Tag 1 im Chorherr-Prozess: Hickhack um die Beweise

Staatsanwalt: „Wir haben die nötigen Beweise“

Der 61-Jährige hatte als Planungssprecher und Mitglied des Wohnbauausschusses großen Einfluss auf Flächenwidmungen in Wien. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft leitete zum Prozessstart salopp ein, wie es in Wien unter Rot-Grün in Bezug auf Flächenwidmungen gelaufen sein soll: „Spende dem Verein vom Chorherr und du bekommst das Business Center, das Triiiple, den Heumarkt und so weiter“, so der Staatsanwalt über die großzügigen Spenden der mitangeklagten Unternehmer aus der Immobilien- und Investmentbranche an den Chorherr-Verein „S2Arch“, der Schulprojekte in Südafrika realisiert. Die Spenden seien für das Vorantreiben von Immobilienprojekten und das Herbeiführen von Gemeinderatsbeschlüssen geflossen, ist der Ankläger überzeugt. „Natürlich braucht es dafür Beweise und wir haben diese Beweise!“