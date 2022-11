Chorherr-Prozess: Geschenk zum 50er mit Spätfolgen

Benko das Projekt vorgestellt

Er sei kein Immobilienentwickler, wohl aber Immobilieninvestor, räumte der Großspender auf Nachfrage einer Schöffin ein - etwa bei einem Haus am Hohen Markt, das im Chorherr-Akt Thema ist. 2011 stellte er dem angeklagten René Benko das Projekt in Südafrika vor: „Er hat sich dann entschlossen, 100.000 Euro zu spenden, was mich sehr gefreut hat.“ Laut Staatsanwaltschaft diente die Spende der Bestechung Chorherrs. Fortsetzung am Freitag.