Hick-Hack wegen Personalnot im Wiener Gemeinderat

Die Grünen sahen sehr wohl Rot-Pink in der Pflicht: Gesundheitssprecherin Barbara Huemer ortete „ein Versagen der Stadtregierung“. Die „steckt den Kopf in den Sand“ und ignoriere „das Ächzen des Personals in den Spitälern, das Stöhnen im Bildungsbereich aus Kindergärten“ und die Klagen der Fahrgäste über lange Wartezeiten und Überlastung der öffentlichen Verkehrsmittel. Es reiche nicht, dass die Stadtregierung immer nur dem Bund die Schuld gibt, befand Grünen-Chefin Judith Pühringer. In der Politik gelte es, „da zu beginnen, wo wir hier und jetzt Einfluss haben“, und das sei „heute hier in Wien“.