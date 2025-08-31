„Wir können nicht gegen die Natur arbeiten“

Pflanzenöl betreibt Schiff

Hein erzählt all das auf einem Spezialschiff für die Wartung der Wasserstraße, das mit hydriertem Pflanzenöl unterwegs ist – und an diesem Tag eine hochkarätige Mannschaft trägt. Neben viadonau-Chef Hans-Peter Hasenbichler und Projektleiter Robert Tögel vor allem den zuständigen Mobilitätsminister Peter Hanke von der SPÖ, der mit dem Termin auf dem Wasser für ein paar Stunden seine eigene Fluchtroute abdeckt – kurz einmal weg von den Problemen auf dem Festland, die diese Woche bei der Regierungsklausur besprochen werden müssen.