Triathletin pfeift auf den Sieg und rettet Leben

Basilika Sagrada Familia mit Farbe beschmiert
Aktivisten abgeführt
Heldenhafter Auftritt! Die Kärntnerin Stephanie Ritter kollidierte bei der Altersklassen-EM in der Türkei mit einem bewusstlosen Mann und setzte die Rettungskette in Gang. Beim Zwischenfall verlor die Triathletin knapp eine Minute – und stand am Ende dennoch auf dem Podium...
Dramatische Szenen für die österreichische Triathletin Stephanie Ritter! Bei der Triathlon-Altersklassen-Europameisterschaft in Istanbul kollidierte die 20-jährige Kärntnerin im Schwimmbewerb mit einem leblosen Körper – bei extrem starkem Wind und unruhigem Meer.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.