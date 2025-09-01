Vorteilswelt
Bewerb in Türkei

Triathletin pfeift auf den Sieg und rettet Leben

Kärnten
01.09.2025 06:00
Beim Schwimmen im Triathlon geht es stets hektisch zu.
Beim Schwimmen im Triathlon geht es stets hektisch zu.(Bild: GEPA)

Heldenhafter Auftritt! Die Kärntnerin Stephanie Ritter kollidierte bei der Altersklassen-EM in der Türkei mit einem bewusstlosen Mann und setzte die Rettungskette in Gang. Beim Zwischenfall verlor die Triathletin knapp eine Minute – und stand am Ende dennoch auf dem Podium...

Dramatische Szenen für die österreichische Triathletin Stephanie Ritter! Bei der Triathlon-Altersklassen-Europameisterschaft in Istanbul kollidierte die 20-jährige Kärntnerin im Schwimmbewerb mit einem leblosen Körper – bei extrem starkem Wind und unruhigem Meer.

