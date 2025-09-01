Hurra! Es ist endlich Schule im Osten des Landes

Gefahren auf dem Schulweg

Doch auf dem Weg zur Schule und nach dem Unterricht lauern leider viele Gefahren. Im Jahr 2024 ereigneten sich österreichweit 419 Verkehrsunfälle, bei denen 451 Schüler im Alter von sechs bis 15 Jahren am Schulweg verletzt wurden – 42 davon schwer. Für den Großteil der Volksschulen wurden Schulwegpläne erstellt, kritische Stellen wie Kreuzungen werden punktuell gesichert.