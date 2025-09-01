Stöger: „Mein nächstes Ziel ist, dass …“

Die beiden Stubentiger bekamen ihr Herrchen zuletzt nur selten zu sehen. Nicht weniger als zwölf Pflichtspiele absolvierte Stöger mit Rapid binnen 39 Tagen, dabei gab es unter anderem fünf Siege auf nationaler Ebene mit jeweils einem Treffer Differenz. Um ein Tor war man auch im Conference-League-Play-Off gegen Györ besser, davor hatte man sich gegen Dundee United im Elferschießen durchgesetzt. „Wir gewinnen derzeit enge Partien, das hat uns letztes Jahr noch gefehlt und ist ein Beweis dafür, dass wir gut arbeiten“, sagte Matthias Seidl. Ein Geheimrezept dafür gibt es laut Stöger nicht. „Es steckt einfach wahnsinnig viel Arbeit dahinter.“