Überdurchschnittliche Corona-Hilfen für  Firmen

Spitzenreiter bei Förderungen in der EU

In den Jahren 2020 und 2021 habe sich diese Unterstützung auf 15 bis 16 Milliarden Euro oder rund vier Prozent der Wirtschaftsleistung vervierfacht. Im Schnitt hätten die EU-Länder nur 1,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung als Unternehmensförderungen ausgegeben, also nicht einmal die Hälfte. Kein anderes EU-Land habe den Firmen in diesen beiden Jahren so stark unter die Arme gegriffen wie Österreich.