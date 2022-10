Rechnungshof: Corona-Agentur des Bundes auflösen!

„Koste es, was es wolle“

Die Bundesregierung hatte die Corona-Hilfen unter dem Slogan „Koste es, was es wolle“ gestartet, wie es der damalige Bundeskanzler und Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz formuliert hatte. 1475 Euro Steuergeld pro Österreicherin und Österreicher sind 2020 für Corona-Wirtschaftshilfen ausgegeben worden, geht aus Eurostat-Daten hervor. Demnach war die Alpenrepublik Spitzenreiterin in Europa. Im EU-Durchschnitt waren es nur 325 Euro.